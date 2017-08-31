Yeni dönemde 2 çocouğu olan memura 378 lira aile yardımı yapılacak

Toplu sözleşme görüşmelerinde 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisinin zamları belirlenirken sosyal ve mali haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Bunlardan birisi de memurlara her ay ödenen aile yardımı. Maaşlardaki artışlarla birlikte aile yardımı rakamları da yükseldi.

2 çocuk sahibi, eşi çalışmayan bir memurun 321.71 TL olan aile yardımı yeni dönemde 378.35 TL'ye yükselecek.

KATSAYIYA GÖRE HESABINI YAPTIK

Toplu sözleşmede katsayı rakamları da belirlendi. Memurların alacakları aile yardımlarındaki değişimleri yükselen yeni katsayı rakamlarıyla hesapladık. Halen memurlara çalışmayan eşleri için 219.17 lira ödeniyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51.35, 6 yaş üstü için 25.68 lira olarak uygulanıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, 2018 ve 2019'da her 6 aylık dönemle maaşlarda yapılacak artışla birlikte aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımı Ocak 2018'de 227.94 TL'ye, Temmuz 2018'de 235.92 TL'ye, Ocak 2019'da 245.36 TL'ye, Temmuz 2019'da da 257.63 TL'ye çıkacak. 2 yılda eş yardımındaki toplam artış 38.46 lirayı bulacak. Çocuk yardımı tutarı ise Temmuz 2019'da 0-6 yaş için 60.36 liraya, 6 yaş üstü için 30.18 liraya yükselecek. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321.71 lira ödenirken, bu tutar Temmuz 2019'da 378.35 liraya çıkacak. Söz konusu memurun aile yardımında 56.48 lira artış yaşanacak. 2 yıllık dönemde enflasyon farkı oluşursa, bu tutarlar daha da yükselecek.

3 AY ÖNCESİNDEN ÖDEME

Toplu sözleşmede aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten geriye dönük yararlanma imkânı getirildi. Bu kapsamda memurlara, aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilecek.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA % 50 ARTIŞ YAPILDI

Toplu sözleşmede engelli çocukları olan memurlar için de önemli bir düzenleme imza altına alındı. Çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.