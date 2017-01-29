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Memurun yıllık izninin devri masada

Kamu çalışanlarının çatı örgütü Memur-Sen toplu sözleşme kazanımları için Maliye Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, havacılık tazminatına ilişkin kararın yayınlanması, 4/B ve 4/C’ye kadro verilmesi, ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi” taleplerini iletti. Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplu sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi. Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı’nın yıllık izinlerin devir konusunu da gündeme aldığı öğrenildi.

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