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Merkez Bankası: Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likiditeler karşılanacak

Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla çok sayıda tedbir aldı. Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.

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Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler:

"Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar avrodan 20 milyar avroya çıkarılmıştır."

"Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacak. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir."

"İhtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir."

"Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabileceklerdir."

"Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir."

Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirdi

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