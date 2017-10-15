Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonun yıl sonundan itibaren kadameli olarak ineceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Ajansı'na konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
 
Bu yıl gıda fiyatlarında önemli arz şokları yaşandığını da belriten Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gıda Komitesi'nin aldığı tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki sene burada bir normalleşme bekliyoruz" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA