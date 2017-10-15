Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonun yıl sonundan itibaren kadameli olarak ineceğini söyledi.
- AA
Anadolu Ajansı'na konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Bu yıl gıda fiyatlarında önemli arz şokları yaşandığını da belriten Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gıda Komitesi'nin aldığı tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki sene burada bir normalleşme bekliyoruz" dedi.
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