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Merkez Bankası döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürdü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, "Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara  destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." açıklaması yapıldı.     

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