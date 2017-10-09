Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 'Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok. Kurdaki hareket jeopolitik endişelerden kaynaklı. Kurdaki hareket geçici bir etki olabilir' denildi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok. Kurdaki hareket jeopolitik endişelerden kaynaklı. Kurdaki hareket geçici bir etki olabilir" denildi.
Ayrıntılar birazdan...
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