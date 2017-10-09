Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 'Döviz likiditesi ile ilgili bir sıkıntı yok. Kurdaki hareket jeopolitik endişelerden kaynaklı. Kurdaki hareket geçici bir etki olabilir' denildi.