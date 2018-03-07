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Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri değiştirmedi.

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 12,75'te sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, "Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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