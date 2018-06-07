Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltti

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara Para Politikası Kurulu'nda (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdıktan sonra 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da sadeleşme adımına gideceğini duyurmuştu.



Ekonomistlerin bugünkü PPK toplantısında beklentileri ise politika faizinde bir değişiklik yapılmaması ve faizin yüzde 16,50'de sabit bırakılması yönünde.