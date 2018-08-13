Merkez Bankası son dakika açıklaması nedir TCMB döviz kurları 2018 TCMB Merkez Bankası faiz oranları ne kadar Merkez Bankası dolar ve euro yükselişi hakkındaki kararı ne Zorunlu karşılıklar ve Likidite atağı nedir? Merkez Bankası son açıklamasında yeni ekonomi modeline nasıl bir çözüm bulundu soruların yanıtları doların yükselişe geçmesiyle gündemde konuşulan konular arasında. Merkez Bankası, piyasalara dönük bir hamle daha yaptı. Merkez Bankası son dakika hamlesi ile Türk Lirası zorunlu karşılıklarını 250 baz puan indirdi. Döviz zorunlu karşılıklarını 400 puan indirdi. Zorunlu karşılık bankaların kabul ettikleri mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda tuttukları paraya verilen isim. Zorunlu karşılık oranının düşmesi bankaların Merkez Bankası'nda daha az para tutabileceği ve bu paraların bankanın kullanımına sunulması anlamına geliyor. TCMB bu değişiklikle yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla denildi. Açıklama şöyle;



• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.



• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları Yeni Zorunlu Karşılık Oranları

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 24 % 20

2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 19 % 15

3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 14 % 10



• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.



• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.



Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır. Böylelikle toplamda 12 milyar dolar likidite sağlanmış oldu.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TCMB, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.



Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.



Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8'e çıkarılmıştır.



Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.



Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.



Yabancı para diğer yükümlülükler için 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 24’ten yüzde 20’ye indirildi. Yabancı para diğer yükümlülükler için 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 19’dan yüzde 15’e indirildi. TCMB: Yabancı para diğer yükümlülükler için 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli zorunlu karşılık oranı yüzde 14’ten yüzde 10’a indirildi”



ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?



Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır. Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler. Eğer banka atıl paraya - kredi veya yatırım için kullanılmamış, bankada biriken para - sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırır, bu da para arzının azalmasına yol açar; zorunlu karşılık oranı azaltıldığında zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir para haline gelir, yani kredi tabanının artmasına yol açar.

Dolar ve Euro’da son dakika: Art arda hamleler geldi! Dolar/TL ne kadar oldu?

Türkiye piyasaları olağanüstü günlerden geçiyor. Dolar/TL dün düşük işlem hacimli Asya piyasalarında 7 sınırını aştı. Merkezin müdahalelerinden sonra kısa süreli 6.44 seviyelerine gerileyen dolar/TL tekrar 6.67 seviyelerine çıktı. İşte dolar ve Euro'da son durum...

Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL’deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle illikit piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne sert bir düşüşle başladı.



Dolar/TL’deki harekete hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları hem de dün geceden itibaren atılan adımların ardından faiz artımı yapılamayacağına ilişkin bir beklentinin oluşması etkili oluyor.



Dolar/TL 7.24 seviyesini test ettikten sonra TCMB’nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK’nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi.



Albayrak’ın açıklaması ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların yurt dışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal özsermayesinin yüzde 50’siyle sınırladı.

Merkez Bankası (TCMB) ise finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması ve finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla bir dizi adım attı.



Banka TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler alırken, gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.



TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleriyle yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.



“SPEKÜLATİF ADIMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BİR BİR ADIMLAR GELİYOR”



Bir bankacılık analisti, “Swap işlemlerinin kısıtlanması ve diğer düzenlemeler genel olarak TL’deki spekülatif hareketleri sınırlandırmak adına atılıyor. Gerekli likiditeyi sağlamak için ve spekülatif adımların önüne geçmek için bir bir adımlar geliyor. Ancak bunlarda bir faiz artışı etkisi olmayacak muhtemelen. Ayrıca politik belirsizlik ortadan kalkmadıkça da oynaklığı sonlandırmak zor görünüyor” dedi.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile Türkiye ilişkilerilerinin yaptırımlarla daha da kötüye gideceği endişesi piyasaları baskılıyor. Bundan da önemlisi siyasilerin bu süreci bir ekonomik savaş olarak gören söylemleri nedeniyle Merkez Bankası’nın gerekli görse bile faiz adımı atamayacağı endişesi satış baskısını daha da tetikliyor. Şu anda Türkiye ekonomisine ilişkin güven sarsıldı” dedi.



Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ekonomik savaş” söylemi, Albayrak’ın açıkladığı “ekonomide yeni yaklaşımın” piyasalarca tatmin edici bulunmaması ve ekonomiye güvenin sarsılmasının yanı sıra ABD’nin ek gümrük vergisi açıklaması piyasaları baskılayan ve dolar/TL’nin 7 seviyesini aşmasında belirleyici olmuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN UYARILAR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonu yaptığı açıklamalarda ise , ekonomiye kur üzerinden “operasyon” uygulanmaya çalışıldığını ancak Türkiye’yi tehdit etmenin kimsenin haddi olmadığını belirtirken, faiz konusunda da tuzağa düşülmeyeceğini vurguladı.



“Bu can bu tende kaldıkça bu tuzağa da gelmeyiz” diyen Erdoğan, sanayicileri de “bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmemeleri” için uyardı.



Türkiye’ye karşı “ekonomik bir savaş” başlatıldığını söyleyen Erdoğan bunun amacının Türk ekonomisi ve savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirerek, Türkiye’yi finanstan başlayıp siyasete kadar tüm alanlarda teslim almak olduğunu kaydetti.



Erdoğan, “Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Şunu bilmelerini istiyorum, teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz. İhracatımızı artırmaya, istihdamımızı genişletmeye, fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz. Rekor büyüme oranlarıyla hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız.”





Erdoğan haftasonu ayrıca halka yastık altındaki altın ve dövizlerini bozdurulması çağrısını yinelerken sanayicilere ise “bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin” dedi. TL’deki değer kaybı gelişmekte olan ülke piyasalarında da satış baskısını beraberinde getiriyor. TL’de devam eden satışlar Güney Afrika randına sıçrayarak değer kaybetmesine yol açarken dolar, yen ve İsviçre frankı gibi güvenli limanlara talebi artırdı. Euro, dolar karşısında bir yılın dip seviyesini görürken Asya borsaları satıcılı seyrediyor.



Yatırımcılar Türkiye’de iştirakları olan Avrupa bankalarının hakkındaki endişelerle dolar ve yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimlerine yönelirken, 13 ayın dip seviyesini gören euro yeni kayıplara karşı koymaya çalışıyor.



Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü tarihi zirve olan yüzde 22.11 seviyesine yükselmişti. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25’in hemen altında bulunuyor.