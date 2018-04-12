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Merkez Bankası tüm araçlarını kullanacak

Merkez Bankası’nın 86. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün yapıldı.

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Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmayı sürdüreceklerini vurguladı ve “Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir” dedi.

21.5 MİLYAR KÂR ETTİ

Çetinkaya “2018’in ilk çeyreğine dair açıklanan öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. Dış talepteki güçlü seyir, turizmdeki toparlanma ve istihdam artışları büyümeyi desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde özel tüketim ve yatırımın büyümeye pozitif katkısının sürmesi beklenmektedir. Orta ve uzun vadede dış finansmanda vadelerin uzamaya devam etmesi ve istikrarlı fonlama kaynaklarının payının artması ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır” diye konuştu. Banka hisselerinin zamanla değerinin önemli oranda düşmesine yönelik hissedarların açıklamalarına yanıt veren Çetinkaya, hissedarların benzer sorunlarının olduğunu söyledi. Kar dağıtımı ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Çetinkaya, Bankanın 2017’deki karının önemli bir kısmının döviz kalemlerinden geldiğini kaydetti. Bu arada toplantıda dağıtılan yıllık rapora göre Merkez Bankası’nın geçen yıl için dağıtıma tabi dönem kârı 21.5 milyar lira olarak belirlenirken, bunun 12.4 milyar lirası Hazine’ye aktarılacak. Bankanın ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı da 3.1 milyar lira olacak. Öte yandan görev suresi 30 Nisan’da dolacak 2 banka meclisi üyesinin yerine Nurullah Genç ve Derya Yücel seçildi.

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