Merkez Bankası: VİOP'ta işlem gerçekleştirilebilecektir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.