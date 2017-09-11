Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini 3.63 olarak açıkladı

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu.

2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi sırasıyla yüzde 0,21'den yüzde 0,57'ye ve yüzde 0,57'den 1,22'ye çıktı. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17'den yüzde 0,50'ye geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.