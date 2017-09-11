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Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini 3.63 olarak açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini 3.72'den 3.63'e düşürdü.

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Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu.
 
2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi sırasıyla yüzde 0,21'den yüzde 0,57'ye ve yüzde 0,57'den 1,22'ye çıktı. Kasım  ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17'den yüzde 0,50'ye geriledi.
 
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu.
 
24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

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