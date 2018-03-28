Merkez Bankası’ndan 18.4 milyarlık rekor kâr

TCMB’nin 31 Aralık 2017’de sona eren 86’ncı hesap dönemine ilişkin bilançosu dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplam aktifleri 636 milyar 970 milyon 483 bin 424 lira olan TCMB’nin dönem karı 18 milyar 383 milyon 903 bin 389 lira oldu. Öte yandan TCMB’nin aktifinde 88 milyar 778 milyon 169 bin 804 liralık uluslararası standartta safi gram altın bulunduğu, yabancı para banknotlar hesabında ise 10 milyar 581 milyon 358 bin 466 lira olduğu görüldü. TCMB’nin 2016 yılında karı 9 milyar 555 milyon 9 lira olmuştu.