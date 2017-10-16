Merkez Bankası'ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan açıklamada, ödeme sistemleri kaynaklı teknik bir problem nedeniyle GLP saatlerinin uzatılacağı bildirildi. GLP, TCMB'nin nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için gün sonunda teminatları karşılığında, limitsiz olarak sağladığı gecelik vadeli TL borçlanma imkanı ile likidite fazlalarını değerlendirebilmeleri için aynı koşullarda sağladığı gecelik vadeli TL borç verme imkanını ifade ediyor.