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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu.

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Döviz piyasasına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) müdahale geldi. MB'den yapılan açıklamada "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" dendi.

TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürdü.

Merkez Bankası'ndan piyasa gelişmelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklık yakından takip edilmekte olup ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür.

Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir."

TCMB'nin bu hamlesinden sonra dolar kuru 3.76 seviyesinin altına indi.

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