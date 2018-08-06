Merkez Bankası: 2.2 milyar dolar, bankaların kullanımına geçecek
Merkez Bankası: Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür
- AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü bildirdi.
TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."
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