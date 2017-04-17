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Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8352'ye geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) “Nisan ayı Beklenti Anketi” yayımlandı. TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yılsonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yılsonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu

Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki yüzde 9.08'den Nisan ayında yüzde 9.28 seviyesine tırmandı. 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.27'ye, 24 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.87'ye yükseldi.

24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 44,6 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 46,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü.

Nisan ayı anketine göre Türkiye büyüme beklentisi, 2017 yılı için yüzde 2.9'dan yüzde 3 seviyesine yükselirken, 2018 için yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye tırmandı.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 35,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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