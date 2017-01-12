Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

  • İSTANBUL (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin TCMB kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geldiği ifade ediliyor.

Banka kaynakları, bu sıkılaştırma ile piyasa yapıcı bankaların "Geç Likidite Penceresi"ne yönelebileceğini ve böylece fonlama maliyetinin yükseleceğini belirterek, "Bunun amacı TL'nin maliyetini artırarak döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını önümüzdeki günlerde kullanabilir." şeklinde konuştular.

1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı. Dolar/TL, Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasının ardından 3,93 sınırından 3,8580'e kadar geriledi.

Bu arada, TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira vermişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalçın Topçu: Darbe başarılı olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna Albay Barış oturacaktı!

Yalçın Topçu: Darbe başarılı olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna Albay Barış oturacaktı!

Dev gemi böyle yapılıyor

Dev gemi böyle yapılıyor

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kırıkkale'de MPT-76 milli piyade tüfeğinin teslim töreni yapıldı

Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA