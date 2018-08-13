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Merkez Bankası'nın tedbirleri sonrası dolar kurunda sert düşüş

Merkez Bankası'nın tedbirleri sonrası dolar kurunda sert düşüş başladı. Geceki saldırıların ardından 7,2169'a kadar çıkan dolar 6,6620'ye kadar geriledi.

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Cuma günü 6,80'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,6 artışla 6,4138'den tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve Asya piyasalarındaki sığ saatlerde 7,2169'u gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen hamlelerin ardından düşüşe geçerek saat 09.45 itibarıyla 6,6620 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL 7,6350'den, sterlin/TL de 8,5590'dan işlem görüyor.

 

BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırlayacağını belirterek, bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

 
 

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