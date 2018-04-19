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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 869 milyon dolar artışla 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

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TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Nisan ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 572 milyon dolar artarak 86 milyar 652 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Nisan ile biten haftada 83 milyar 80 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 297 milyon dolar artışla 25 milyar 348 milyon dolardan 25 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 869 milyon dolar artarak 108 milyar 428 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara ulaştı.

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