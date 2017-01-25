Merkez Bankası, 'kur sopası ile radikal faiz artırımı' tehdidine boyun eğmedi

Son iki haftada aldığı likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla, dolardaki spekülatif yükselişi durduran Merkez Bankası, faiz kararını vereceği dünkü tarihi toplantı öncesinde yaratılmaya çalışılan "Yüklü artırım geliyor" algısını da bozdu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), radikal faiz artırımı çığırtkanlığı yapan ve kur üzerinden baskı kurmaya çalışanlara boyun eğmeyerek, yüzde 8 olan politika faizini değiştirmedi. Koridorun üst bandında 75 baz puan, geç likidite penceresi faiz oranında ise 1 puanlık artırım yapan Merkez Bankası, büyüme yanlısı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

DÖVİZ İÇİN GEREKEN TEDBİR ALINIR

Döviz kurundaki artışın gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle enflasyonun kısa vadede yükselişine devam edebileceğine işaret eden Merkez Bankası, fiyat istikrarı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı. Banka ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

YÜKSEK FAİZ OYUNUNA GELMEDİ

Merkez Bankası TL'deki değer kaybının ve enflasyona etkisinin geçici olduğunu düşündüğünü ortaya koyarken, kurun sıkı likidite politikası ile kontrol altına alınmaya devam edileceğinin sinyalini verdi. 2016 yılı başından bu yana saldırı altında olan Türkiye'nin 2017'de büyümeye odaklandığını vurgulayan analistler, Merkez Bankası'nın dün aldığı kararla tarafını seçtiğini, büyüme hedefini gözeterek yüklü bir faiz artırımından kaçındığını vurguladı. Türkiye'de özellikle politika faizinde yapılan artırımların geri alınmasının çok uzun sürdüğünün altını çizen uzmanlar, Merkez'in dünkü kararla bu oyuna gelmediğini vurguladı.

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Gecelik borç alma faizi: % 7.25: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi: % 8.00: Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: % 9.25: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi: % 11.00: Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti. Cuma günü itibarı ile bankalar 34 milyar TL borçlandı.

ŞİMŞEK: OLUMLU

Merkez Bankası'nın faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti, gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" değerlendirmesinde bulundu.

TOPARLANMAYI BOZMADI

Integral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Merkez Bankası'nın politika faizine dokunmaması büyümeye yönelik endişelerin farkında olduğunun göstergesi" dedi. Merkez Bankası'nın ekonomide görülen zayıf seyri dikkate alarak ölçülü bir artırım yaptığını ifade eden ALB Forex Araştırma Müdürü Kenan Çınar, dolarda ibrenin aşağı olduğuna dikkat çekti. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, alt band ve politika faizinin sabit tutulmasını Merkez Bankası'nın kalıcı bir hamleyle ekonomik toparlanmadaki kırılganlığı bozmak istememeyi tercih etmesi ile açıkladıklarını söyledi.. (Kaynak: SABAH)