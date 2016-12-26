Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Merkez, dolar hesaplarına uygulanan gecelik faizi artırdı

Merkez Bankası günlük olarak belirlenen dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödenen faizi yüzde 0.49'dan yüzde 0,75'e çıkardı.

  • İSTANBUL (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,75'e çıkardı. Uygulanacak faiz oranı, değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşullarına göre günlük olarak belirleniyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

iPhone'u alüminyuma attılar

iPhone'u alüminyuma attılar

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA