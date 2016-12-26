Merkez, dolar hesaplarına uygulanan gecelik faizi artırdı
Merkez Bankası günlük olarak belirlenen dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödenen faizi yüzde 0.49'dan yüzde 0,75'e çıkardı.
- İSTANBUL (İHA)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,75'e çıkardı. Uygulanacak faiz oranı, değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşullarına göre günlük olarak belirleniyor.
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