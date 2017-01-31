Merkez: Gerekirse ilave sıkılaştırma da masada
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon raporunu açıklandığı toplantıda 'Görünür vade için enflasyon beklentilerinde kalıcı ve ciddi bir iyileşme görülmediği sürece sıkılaştırma devam edecek görünüyor” dedi
- Ercan Baysal
Yılın ilk enflasyon raporunu açıklandığı toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hem döviz spekülatörlerine hem de ‘not’ oyunuyla Türkiye’ye saldıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına sert yanıt verdi. Çetinkaya “Para politikası duruşu halihazırda sıkı, gerekirse ilave sıkılaştırma da masada... Görünür vade için enflasyon beklentilerinde kalıcı ve ciddi bir iyileşme görülmediği sürece sıkılaştırma devam edecek görünüyor” dedi.
TEPKİ VERMEYE DEVAM
TCMB’nin Ocak ayında aldığı kararların ‘sorunlara odaklı ve dinamik bir tepki’ sözleriyle tanımlayan Çekinkaya, “Bu geniş faiz koridoru modeline dönüş değildir... Bugünkü politikamız eski koridor ile eşdeğer değildir” dedi. Politika bileşiminde kritik noktanın politika duruşu olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, mevcut politikanın da sıkı olduğu yineledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Likidite dahil tüm araçlarla tepki vermeye devam ediyor olacağız. Biz doğru zamanda doğru önlemleri aldığımızı düşünüyoruz. Attığımız adımların etkileri zamanla daha net görülecektir. TCMB finansal piyasalar açısından kendi hedefleri doğrultusunda tüm araçları etkin kullanmaya devam edecek.” Çetinkaya, döviz kurundaki hareketlilikle ilgili olarak, “Biz Merkez Bankası olarak temelde makro ve mikro analizlerle oynaklığın sebebini, piyasalarda varsa istikrarı bozucu unsurları tespit etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası finansal piyasalar açısından kendi hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçları dinamik ve etkin bir bileşimle kullanmaya devam edecek” dedi.
‘NOT’TA ACELE ETTİLER
Kredi derecelendirme kuruluşlarının son kararlarıyla ilgili Çetinkaya, kuruluşlarının raporlarını incelediklerini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle S&P’nin raporunda Merkez Bankası’nın para politikası kararlarına atıfta bulunulduğunu biliyoruz. Bu değerlendirmelere katıldığımızı söyleyemem. Bu tür kararlar verilmeden önce şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. S&P’nin raporunda bu üçünün de yapılmadığını görüyoruz.”
2017 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8
Merkez Bankası’nın 2017 yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi. Banka, 2017 yılında enflasyonun yüzde 8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yılında ise yüzde 6’ya geriledikten sonra 2019 yılında yüzde 5 düzeyi istikrar kazanacağı öngörüyor. 2017 yıl sonu enflasyon tahmininin Ekim Enflasyon Raporu’na göre 1,5 puan yukarı yönlü güncellenmesine “Türk lirası cinsinden ithalat fiyatı varsayımlarındaki yukarı yönlü güncelleme 1,3 puan, çıktı açığındaki aşağı yönlü güncelleme -0,4 puan, 2017 yılı gıda enflasyonu tahminlerindeki yukarı yönlü güncelleme 0,4 puan, 2016 yıl sonu enflasyonunun önceki tahmine göre yüksek gerçekleşmesi ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş 0,2 puan” katkı yaptı.
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