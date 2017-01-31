Merkez: Gerekirse ilave sıkılaştırma da masada

Yılın ilk enflasyon raporunu açıklandığı toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hem döviz spekülatörlerine hem de ‘not’ oyunuyla Türkiye’ye saldıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına sert yanıt verdi. Çetinkaya “Para politikası duruşu halihazırda sıkı, gerekirse ilave sıkılaştırma da masada... Görünür vade için enflasyon beklentilerinde kalıcı ve ciddi bir iyileşme görülmediği sürece sıkılaştırma devam edecek görünüyor” dedi.

TEPKİ VERMEYE DEVAM

TCMB’nin Ocak ayında aldığı kararların ‘sorunlara odaklı ve dinamik bir tepki’ sözleriyle tanımlayan Çekinkaya, “Bu geniş faiz koridoru modeline dönüş değildir... Bugünkü politikamız eski koridor ile eşdeğer değildir” dedi. Politika bileşiminde kritik noktanın politika duruşu olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, mevcut politikanın da sıkı olduğu yineledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Likidite dahil tüm araçlarla tepki vermeye devam ediyor olacağız. Biz doğru zamanda doğru önlemleri aldığımızı düşünüyoruz. Attığımız adımların etkileri zamanla daha net görülecektir. TCMB finansal piyasalar açısından kendi hedefleri doğrultusunda tüm araçları etkin kullanmaya devam edecek.” Çetinkaya, döviz kurundaki hareketlilikle ilgili olarak, “Biz Merkez Bankası olarak temelde makro ve mikro analizlerle oynaklığın sebebini, piyasalarda varsa istikrarı bozucu unsurları tespit etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası finansal piyasalar açısından kendi hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçları dinamik ve etkin bir bileşimle kullanmaya devam edecek” dedi.