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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Attığı adımlarla piyasalara güven veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara bir darbe daha indirdi.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
 
Attığı adımlarla piyasalara güven veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), repo ihalesi açmayarak döviz kuruna bir darbe daha indirdi.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. 
 
Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmıyor. Aldığı her kararla döviz kurunun yönünü aşağı çeviren Banka, spekülatörlerin yoğun saldırılarına karşı milli bir mücadele veriyor. Bugün Merkez'in aldığı karar sonrası dolar ve euro yönünü aşağı çevirdi.
 
Merkez Bankası, döviz kuruyla mücadelede döviz takas piyasasını (swap) da ilk kez uygulamaya sokmuştu.

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