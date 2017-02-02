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Merkez bankası rezervleri 269 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 27 Ocak ile biten haftada 269 milyon dolar arttı.

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Merkez Bankası'nın, toplam rezervleri 269 milyon dolar arttı.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 27 Ocak ile biten haftada 269 milyon dolar artarak 107 milyar 832 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 221 milyon dolar artarak 92 milyar 296 milyon dolardan 92 milyar 517 milyon dolara yükseldi.
 
Altın rezervleri ise 27 Ocak haftasında 48 milyon dolar artarak 15 milyar 267 milyon dolardan 15 milyar 315 milyon dolara çıktı.

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