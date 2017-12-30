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2017'nin ilk 11 ayında Türkiye'yi 4.65 milyon Rus turistin ziyaret etti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2017'nin ilk 11 ayında Türkiye'yi 4.65 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2017'nin ilk 11 ayında Türkiye'yi 4.65 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini açıkladı. ATOR'a göre bu rakam, bir yıl içinde bir ülkeden Türkiye'ye giden en yüksek turist sayısı olarak kaydedildi.

ATOR'un açıklamasında, "Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ilk 11 ayda bu ülkeyi 4.65 milyon Rus turist ziyaret etti. Bu rakam, Rus pazarı için rekor ifade ediyor. 2016 yılında Türkiye'ye 822 bin Rus giderken daha başarılı geçen 2015 yılında 3.6 milyon yurttaşımız bu ülkeyi tercih etmişti" ifadeleri kullanıldı.

Rus turistlerin Türkiye'ye giden yabancı turistlerin yüzde 15'ini oluşturduğunu da vurgulayan ATOR, Türk turizm tarihinde bu ülkeye bir yıl içinde 4.65 milyon kişi gönderen başka bir ülke bulunmadığının da altını çizdi.

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