Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri 2017'de yüzde 12 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal işletmelerde 2017 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 66 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 10,7 artarak bin 857 TL oldu.

Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 13,5 artış göstererek 60 TL olurken, erkek işçi ücretleri de yüzde 10,1 artış göstererek 73 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için yüzde 8,2 oranında artarak bin 576 TL ve erkek işçiler için ise yüzde 12,1 artarak bin 921 TL olarak gerçekleşti. Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 53 TL, erkek işçilere 57 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 65 TL ve erkek işçilere ise 71 TL olarak gerçekleştiği görüldü.

Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret Ordu ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 79 TL ile Ordu, erkek işçiler için ise 104 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 36 TL, erkek işçiler için 46 TL ile Hatay ilinde oldu.

Sürekli erkek işçilerde en düşük aylık ücret Kilis ilinde gerçekleşti

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere bin 850 TL ile Ankara’nın, erkek işçilere 2 bin 854 TL ile Bursa’nın en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 800 TL ile Samsun, erkek işçiler için ise bin TL Kilis ilinde gerçekleşti.