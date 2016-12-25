Meyan kökü’nden 3 bin istihdam çıkardı

Türkiye, endemik bitki açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Endemik, yöreye özgü, sadece o coğrafyada ve iklimde yetişebilen bitki anlamına geliyor. Türkiye’de yetişen 10 bin bitki çeşidinin 3 bini bu kapsama giriyor. Eskiden rastgele toplanan bitkiler artık özel olarak yetiştiriliyor. Çünkü yurtdışından bu tür ürünlere çok ciddi talep var. Bu ihracat kalemleri Türkiye’de çok ciddi istihdama da sebep oluyor. Bu hafta Patron Katı’nda ilginç bir konuyu işledik. Türkiye’de sadece şerbet yapımında kullanılan ‘Meyan Kökü’nü toplayarak dünyaya ihraç eden Cemay Meyan Kökü ve Dış Ticaret’in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen’i konuk aldık. Aymen, uzun yıllardır mekan kökü ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye’de çok fazla kullanım alanı olmasa da bu ürün dünyada birçok markette çubuklar şeklinde satılıyor, bitki çayları yapılıyor, sigara sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor. En büyük kullanım alanlarından biri de ilaç sanayi… Aymen’in şirketi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden bu ürünleri toplayarak ihraç ederken aynı zamanda 3 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Bülent Aymen’in tek işi bu da değil. Sabay Lojistik adından bir şirketi daha bulunuyor. Burada da hava, deniz ve kara taşımacılığı yapıyor. Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yürüten Aymen aynı zamanda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Lojistik Konseyi Başkanı görevinde bulunuyor.

İş hayatına nasıl atıldınız?

Ortaokul ve lise dönemlerimde yaz tatillerinde hep çalıştım. Özellikle yaz tatillerinde harçlığımızı çıkarmak için ve meslek öğrenmek için seyyar satıcılıktan, zanaatkarlığa birçok meslekte yer aldım. Lise dönemlerinde babamın hırdavatçı dükkanında ticaretin alfabesini tam anlamıyla öğrendim. Üniversite yıllarımda ise yaz tatillerinde aile şirketlerimizde staj yapma imkanım oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldum. Ardından İskenderun’a dönerek aile şirketlerinde çalışmaya başladım. Babamın rahatsızlığı ve ağabeyimin eğitimine yurtdışından devam etmesi nedeniyle başka şansım da yoktu zaten… İş hayatına böyle başlamış oldum.

Şirketleriniz ne zaman ve nasıl kuruldu?

Cemay Dış Ticaret şirketimiz 1980 yılında kuruldu. Lojistik ve denizcilik şirketlerimiz ise 1984 yılında babam Haluk Aymen tarafından kuruldu.

Şirketleriniz hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Detaylarını anlatır mısınız?

Cemay Dış Ticaret şirketimiz İskenderun’da 50 bin metrekarelik işleme tesislerimizde doğal formlarda ‘meyan kökü’ üretimi ve ihracatı yapıyor. Sabay Denizcilik, gemi kiralama ve acentecilik işleri yapıyor. Sabay Lojistik ise ağırlıklı olarak konteyner, hava kargo taşımacılığı ve proje taşımacılığı konularında faaliyet gösteriyor. Cemay, 40 senedir toprak altından Allah vergisi bir bitkiyi çıkarıp işleyerek tamamını Avrupa ve Amerika ülkelerine gönderiyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesinden 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Sabay Denizcilik şirketimizde ise senede 400-500 gemi kiralaması yapıyoruz. Sabay Lojistik ile de taşımacılık sektöründe önemli bir konumda bulunuyoruz.

Sabay Lojistik’i açar mısınız?

1980’li yıllarda İskenderun ve Mersin limanı, Ortadoğu bölgesinde yapılan ticarette ‘hub’ konumundaydı. Sabay Lojistik’te bu amaçla kuruldu. 1985 yılında ben işleri devraldıktan sonra şirketlerimizi dışarıya entegre etmeye başladık. Önce diğer şehirlerde yapılanmaya başladık. 1998 yılında operasyon merkezimizi İstanbul’a taşıdıktan sonra hızla büyüme sürecine girdik. Bugün Türkiye genelinde 5 ofisimiz, dünyada 185 ülkede konuymlanmış acentelerimiz mavcut. Dünyanın her noktasına taşıma yapıyoruz.

Lojistik sektörünün Türkiye’deki geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

2000’li yılların ardından özel sektör ve kamu yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte Türkiye’nin ihracatı 20 milyar dolardan 157 milyar dolara sıçrama yapmıştır. İthalatımız 230 milyar dolara dayanmıştır. Dış ticaretimiz ise 400 milyar doları görmüştür. Tüm bu rakamlar lojistik sektörünü de hızla büyütmüştür. Kara taşımacılığında treyler sayısı olarak Avrupa’nın en büyük filosuna sahipken, Avrupa ülkelerinin haksız, kanunsuz uygulamaları ve kotaları sektörümüzün gelişmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Ülkemiz gerek dış ticaret ve gerekse de bunun alt yapısını oluşturan lojistik sektörü için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Özellikle ‘İpek Yolu’ projesinin Türkiye ayağı tamamlanırsa, Asya ve Uzakdoğu’ya yapılan ticaretimiz hızla büyüyecektir.

TARIMDA MASTER PLAN HAZIRLAN MALI

Tarım sektörünün gelişimi hakkında düşünceleriniz neler?

Türkiye’nin büyümesi tarım sektörü ile olacaktır. Biz bir tarım ülkesiyiz. Tabi ki sanayi yatırımları da artmalı. Katma değeri yüksek ürünler de üretmeliyiz. Fakat Türkiye’nin tarımla ilgili fırsatları çok daha fazla. Sadece tarım ürünleri ihracatıyla 2023 yılında 100 milyar dolarlık rakamları yakalayabiliriz. Bunun için hükümetimizden destek bekliyoruz. Tarımda bir master plan hazırlayıp, özellikle teknik tarımla alakalı teşviklerin artırılması gerekiyor. Biz Avrupa Birliği’ne gireceksek tarım ürünlerimiz ile birlikte girmeliyiz.