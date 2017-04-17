Referandumdan çıkan 'evet' doları aşağı çekti
Referandumda resmi olmayan sonuçların yüzde 51'in üzerinde 'evet' oylarının önde olduğunu ortaya koyması ardından dün gece yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 3.64 TL seviyesinin altına sarktı. Dolar saat 08.55 itibariyle 3.6530 TL seviyesinde dengelendi.
Cuma gecesi elektronik işlemlerde ani bir yükselişle 3.74 seviyesini aşan ve 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gece yarısından hemen önce 3.6325/3.6400 seviyesinde işlem gördü.
Dolar/TL bu sabah ise 3.6364/3.6408 seviyesinde açılmasının ardından 3.65 TL seviyelerinde dengelendi.
Öte yandan İstanbul serbest piyasada euro da 3.8780 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 3.9220 lira olmuştu.
Referandum sonuçlarının ardından analistler rahatlayan piyasaların etkisiyle dolar/TL'de dün ilk işlemlerde görülen düşüşün bugün de devam etmesini bekliyor.
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