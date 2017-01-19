‘Milli fırkateyn İstanbul’a ilk kaynak

Türkiye, savunma sanayinde millileşme stratejisi kapsamında son 10 yılda büyük bir sıçrama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinin büyük kısmı artık yerli savunma araçlarından oluşuyor. Öyle ki, kendi ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayan Türkiye, bu alanda ihracata dahi başladı.2011 yılında 841 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatı, bugün 1 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Türkiye’de yerli tank, piyade tüfeği, savaş uçağı, savaş korveti, füze, zırhlı araç ve roketten sonra şimdi de yerli fırkateyn yapımına başlandı.

4 ADET ÜRETİLECEK

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan ‘İstanbul Fırkateyni’nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 5’inci gemi olma özelliği taşıyan İstanbul Fırkateyn’i 2021 yılında denizlerde olacak. İstanbul Fırkateyn’inden 3 adet daha üretilecek.

10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada’nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada’nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini anlattı. Işık “Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da arttırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.