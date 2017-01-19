‘Milli fırkateyn İstanbul’a ilk kaynak
Türkiye’nin ilk milli fırkateyni ‘İstanbul’un yapımına dün başlandı. 2021 yılında denizlerde olması planlanan fırkateynin ilk kaynağını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptı. Işık “Türkiye artık savunma sanayinde önemli bir oyuncu haline geldi” dedi.
Türkiye, savunma sanayinde millileşme stratejisi kapsamında son 10 yılda büyük bir sıçrama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinin büyük kısmı artık yerli savunma araçlarından oluşuyor. Öyle ki, kendi ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılayan Türkiye, bu alanda ihracata dahi başladı.2011 yılında 841 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatı, bugün 1 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Türkiye’de yerli tank, piyade tüfeği, savaş uçağı, savaş korveti, füze, zırhlı araç ve roketten sonra şimdi de yerli fırkateyn yapımına başlandı.
4 ADET ÜRETİLECEK
Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan ‘İstanbul Fırkateyni’nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 5’inci gemi olma özelliği taşıyan İstanbul Fırkateyn’i 2021 yılında denizlerde olacak. İstanbul Fırkateyn’inden 3 adet daha üretilecek.
10 ÜLKEDEN BİRİYİZ
Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş korveti Heybeliada’nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada’nın 3 yıldır denizlerdeki görevini başarıyla icra ettiğini anlattı. Işık “Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da arttırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir” diye konuştu.
SAVUNMA SANAYİİNDE OYUNCU HALİNE GELDİK
MİLGEM projesinin 5. gemisi ‘İstanbul Fırkateyn’inin inşa edilen ilk 4 gemiden edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şunları söyledi: “Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz.”
YAKIT İKMALİ YAPMADAN SOMALİ’YE GİDEBİLECEK
- İstanbul’dan Somaliye veya Yemen’e yakıt ikmali yapmadan ulaşabiliyor.
- Fırkateynde kızıl ötesi arama ve takip sistemi olarak ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen, adını Piri Reis’ten alan ‘Piri’ entegre edilecek. Böylelikle çok alçak irtifadan yaklaşan ve radar tarafından görülemeyen güdümlü mermilere karşı tespit imkanı sağlanacak.
- İlk defa milli imkanlarla bir Elektronik Taaruz Sistemi geliştirilecek. Gemiye entegre edilerek elektronik harp kabiliyetlerine ilave edilecek sistemle düşman unsurların sahip olduğu silah elektronik sistemlere karşı aldatma ve karıştırma imkanı, milli olarak kazanılacak.
- Kullanılan 76 milimetrelik Compact baş topun geliştirilmesiyle atım adedi dakikada 80’den 120’ye çıkarılacak. Top kontrolleri analog sistemden dijital kontrollü hale dönüştürülecek.
- Su üstü hedeflerine karşı güdümlü mermi sayısı ada sınıfı korvetlerde 8 iken İstanbul Fırkateyn’inde bu sayı 16’ya yükseltilecek. Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle değiştirilmesi planlanıyor.
- Daha önce yurt dışından alınan Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi, değiştirilecek. Bunların yerine Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen ‘Hızır’ sistemi kullanılacak. Hızır’ın testleri başarılı şekilde sürüyor.
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