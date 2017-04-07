Brezilya’daki fuarda BMC’ye büyük ilgi

Standı ziyaretçilerden büyük ilgi gören BMC’nin dünya markası olma yolunda yeni hedeflerine doğru hızla ilerlediği bu günlerde uluslararası fuarlar büyük önem arz ediyor.

11 TÜRK ŞİRKETİ KATILDI

Bu yıl beşi milli katılımlı olmak üzere yedi adet uluslararası savunma fuarına katılacak olan BMC, ayrıca iki adet ticari araç fuarıyla da tanıtımlarına devam edecek. Rio de Janeiro’da bu yıl 11’incisi düzenlenen LAAD Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı, Güney Amerika bölgesinde iki yılda bir gerçekleştirilen ve bölgenin en büyük savunma sanayi fuarı olma özelliğine sahip. Türkiye’den BMC’nin yanı sıra 11 firmanın daha katılım sağ ladığı fuar Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanında yapmış olduğu atılımlar için yeni pazar olma özelliği ile öne çıkıyor. Fuara, 600’ün üzerinde firma, 195 resmi delegasyon, 90 ülkeden 40 bine yakın ziyaretçi katıldı. 30 ülkenin milli katılım gösterdiği fuarda, öncelikli olarak bölge ülkelerinden Brezilya, Kolombiya, Şili, Peru, Meksika ile Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden ise Katar, Botsvana, Nijerya, Tunus ile karşılıklı görüşmeler yapıldı.