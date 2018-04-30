Milli içecek 12 ülkenin sofrasında
Türkiye’nin ayran ihracatı 2017’de bir önceki yıla kıyasla 3 kat artış göstererek, 2.6 milyon dolara ulaşırken, milli içecek 12 ülkenin sofrasında yerini aldı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye geçen yıl 3 bin 993 ton ayran ihracatı karşılığında 2 milyon 605 bin 143 dolar gelir elde etti. Bu tutar, 2016 yılında 761 bin dolar düzeyindeydi. Türkiye’nin söz konusu dönemde ayran ihraç ettiği ülke sayısı 12 oldu. Ayranlar, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve İtalya sofralarında yer buldu. En çok ayran ihracatı ise 2 bin 574 ton ile Katar’a gerçekleştirildi.
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