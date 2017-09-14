Milli İHA'nın mimarlarından Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugüne işaret etmiş

Yerli silahlı insansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Bugünlerde kamuoyunun yakından takip ettiği İHA ve SİHA'lar, yakın bir zaman öncesine dek Türkiye için öncelikli sorunlardan biriydi.

Güvenlik, maliyet ve kullanılabilirlik konusunda geçmiş dönemlerde pek çok kez 'arıza' çıkaran Heron krizleri, 'milli ve yerli savunma' hedefiyle ortaya çıkarılan 'Bayraktar' ile tarihe karıştı.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) milli üretimine ilişkin katedilen yolu ortaya çıkan ifadeler dikkati çekti.

Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 12 yıl önce bir sunumda sarf ettiği sözler günümüze ışık tutuyor.

"Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum..."2005 Ekim ayında TAI tesislerinde gerçekleştirilen mini İHA uçuş gösterimi için Türkiye'de bulunan Selçuk Bayraktar başarıyla tamamlanan uçuşların hemen akabinde yaptığı konuşmada bu açıklamayı yapıyor:

"Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da...

Türkiye, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada 1 numara olabilir. Çok rahat olabilir...Türkiye bu teknolojiyi yakalarsa diğer sanayilerde gelişir.

Bir sürü Türk arkadaşım...

Biz şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz...Şu anten bir metal parçası bir tane bile yok Türkiye'de... Görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Benim bir sürü Türk arkadaşım Amerikan ordusunun projesinde çalışıyor.

Ben hayatımı bu konuya adadım 4 senedir bu konu üzerinde çalışıyorum. Benim yaşımda bu seviyede tecrübesi olan dünyada çok az insan var..."

Kaynak: Yenişafak