Milli Piyango 2018 yilbasi cekilisi CANLI İZLE bilet sorgulama ekrani MPİ Yılbaşı son dakika çekiliş sonuçları CANLI İZLE





Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi. 100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.30'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı. Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.



Geçtiğimiz yıl 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtıldı! Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak. 2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.







Geçtiğimiz yıl Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapıldı. 2018 MPİ Yılbaşı son dakika çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük heyecanla beklenen Milli Piyango 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi mpi.gov.tr resmi internet sayfası ve TRT canlı yayınında yapıldı. 61 milyon liralık büyük ikramiye, ...... numaralı çeyrek bilete isabet etti. Geçtiğimiz yıl büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden 3'ünün İstanbul'da 1'inin Antalya'da satıldığı açıklanmıştı. Bu yıl ise.... Milli Piyango 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye olan 61 milyon lira sahiplerini buldu. 2017 yılında yapılan yılbaşı çekilişnde 3'ünün İstanbul'da 1'inin Antalya'da satıldığı bildirilen çeyrek biletin numarası "2796288". 2018 Yılbaşı çekilişi için bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2017 akşamı açıldı. İlk çekiliş saat 19.30'da yapıldı. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'da yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verildi. İşte 2018 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sıralı tam liste Milli Piyango son dakika haberleri bilet sorgulama ekranı...Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi. 100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.30'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı. Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.Geçtiğimiz yıl 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtıldı! Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak. 2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.Geçtiğimiz yıl Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u satıldı! Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u, 26 Aralık akşamı itibarıyla tükendi. Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.



Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek. İkramiyeli biletler 1 yıl içinde ibraz edilmeli. Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:



"Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı."​