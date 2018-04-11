Milli Piyango İdaresi'nden 'şans oyunları' açıklaması

Milli Piyango İdaresi'nin 2015 ve 2016 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Muammer Çolak,, komisyonda yaptığı sunumda, idarenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İdarenin 2015-2016 yıllarında 5'i özel çekiliş (yılbaşı çekilişi dahil) olmak üzere toplam 33 piyango çekilişi yaptığını anlatan Çolak, bu dönemde yapılan sayısal oyunlar çekilişlerinin 209 adet olduğunu söyledi.

Milli Piyango ve sayısal oyunlar çekilişi ile hemen-kazan bilet satışlarından elde edilen gelir tutarının 2015'de KDV dahil 2 milyar 463 milyon 821 bin lira, 2016 için de 2 milyar 725 milyon 230 bin lira olduğunu aktaran Çolak, ödenen kamu payı tutarı nedeniyle idareye ait dönem net karının bulunmadığını vurguladı.

Genel Müdür Muammer Çolak, idare tarafından kamuya doğrudan ve dolaylı olarak 2015'te 1 milyar 75 milyon 983 bin lira, 2016'da ise 1 milyar 236 milyon 857 bin lira kaynak sağlandığını bildirdi.

Şans oyunların Varlık Fonuna devri

680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi ile şans oyunlarına ilişkin lisansın 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonuna verildiğini hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, idare lisansa konu şans oyunları düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye idare yetkilidir. Söz konusu düzenleme uyarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından lisansın üçüncü kişilere devredilmesine kadar idaremiz tarafından mevcut şans oyunlarının düzenlenmesine devam edilecektir. Varlık Fonu tarafından lisansın üçüncü kişilere devredilmesinden sonra İdaremiz, şans oyunları düzenlemeyecek ve bu oyunlar için ayrı lisans vermeyecek, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme görevini yürütecektir."

"Şans oyunlarında yerli yazılım konusunda çalışma var"

Komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Çolak, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün idarenin şans oyunları için yazılım hizmetini yabancı bir firmadan aldığını hatırlatması üzerine, yerli yazılım kullanılması konusunda 2015'te TÜBİTAK'ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yazılım konusunun TÜBİTAK tarafından daha çok özel sektörün işi gibi algılandığını anlatan Çolak, yerli yazılım kullanma konusunda çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Bazı milletvekillerinin, TRT'nin şans oyunlarını çekilişlerinde tekel olması ve bunları yayınlamak için normal program ücretinin 4-5 katı kadar MPİ'den ücret istemesini eleştirmesi üzerine Çolak, tüm çekilişlerin internetten canlı yayınlandığını, şeffaflık konusunda bir sorun olmadığını kaydetti.

Toplantıda MPİ'nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin bilançoları ve gelir tabloları ibra edildi.