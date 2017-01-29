İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara'daki görüşmeleri sırasında Türk savaş uçağı yapımı için anlaşma imzalandı. İngiliz savunma ve havacılık şirketi BAE Systems ile imzalanan anlaşmanın 125 milyon ABD Doları (100 milyon İngiliz sterlini) değerinde olduğu açıklandı. Anlaşmaya göre BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacak.

Türkiye'nin 'yerli ve milli' olarak yapacağı geleceğin savaş uçağı projesi için, teknoloji destekçisi olarak en iyi teklifi veren İngiliz BAE Systems'le görüşülüyordu. İhaleye Alman ve İsveç firmaları da katılmıştı. Türkiye, uzun süren bir işbirliği gerektiren TF-X projesini “devletten devlete yapılacak stratejik bir ortaklık" olarak değerlendiriyor. Görüşmeler de bu doğrultuda bakanlar ve müsteşarların da katılımıyla yürütülüyordu. Türkiye, projeye “Maksimum bilgi, teknoloji transferi sağlayacak, aynı zamanda Türk uzman ve mühendisleri yetiştirecek bir katılım" istiyordu. İngiltere'nin de gelecek nesil bir savaş uçağına ihtiyacı olduğu için İngilizler bu stratejik işbirliğine hayli yakın duruyorlardı. İngilizlerle görüşmeler son olarak “ihracat lisansı kısıtlaması"na takılmış, Türkiye hiçbir kısıtlamanın kabul edilmemesi konusunda diretmişti. Haziran 2016'da İngiltere Büyükelçisi Moore, TF-X projesinde “Anlaşma aşamasına geldik" açıklaması yaparken, bu kez 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu süreç askıya alınmıştı. Son olarak İngiltere'nin büyük firmalarından Rolls Royce CEO'sunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde de savunma sanayii işbirliği konuları gündeme gelmişti. Türkiye, TF-X uçağının ilk prototipini 2023'te uçurmayı planlıyor. (Kaynak: YeniŞafak)