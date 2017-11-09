Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: SAMP-T füze sistemlerinin daha iyisi geliştirilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarınca savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın içeriğine dair bilgi veren Canikli, "Biliyorsunuz S400 hava savunma sisteminin yanında yine salt füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarınca savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına ilişkin, "Biliyorsunuz S400 hava savunma sisteminin yanında yine salt füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksikliğimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, milli imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak bir proje" dedi.

Savunma iş birliği anlaşması imzaladı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Fransa Savunma Bakanı Parly ve İtalya Savunma Bakanı Pinotti arasında savunma iş birliği niyet beyanı imzalamıştı.

İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ile Türk firmalarınca analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması hedefleniyor.

Teknoloji alanındaki ilişkilerde geliştirilecek

Bu kapsamda ayrıca askeri elektronik sistemler, yazılım ile simülasyon sistemleriyle muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra teknolojik iş birliği dahil savunma sanayi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, iş birliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması, NATO’nun ortaklarıyla iş birliğinin geliştirilmesine destek olunması da niyet beyannamesindeki diğer maddeler olarak dikkati çekiyor.