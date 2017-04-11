Bakan Işık: Hedef yüzde 80'nin üzerinde yerliliğe ulaşmak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 1982 anayasasından sonra bütün cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında neredeyse bir gerilim yaşandığını belirterek, "Çift başlılık yarın Türkiye'de yönetim krizine dönüşürse bu ülke bununla nasıl baş edecek? Bizim 16 Nisan'da bu çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği'nin bir restoranda düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan Işık yaptığı konuşmada yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması mecburiyeti olduğunu belirterek, "Türkiye sistem olarak parlamenter sistemi benimsemiş bir ülke. Parlamenter sistemi benimsemiş ama parlamenter sistemin gereğini yapan bir ülke değil. Dikkat edin 82 anayasasından sonra göreve gelen bütün cumhurbaşkanları, bütün başbakanlar arasında istisnasız neredeyse bir gerilim yaşandı, çekişme yaşandı. Türkiye'de sistemde tam bir çift başlılık doğdu. Bir tarafta halktan doğrudan destek alan ve anayasaya göre de çok yetkili bir cumhurbaşkanı var, diğer taraftan da halkın hükümet etmesi için ülkede sorumluluk üstlenmesi için seçtiği bir başbakan var. Bu tam bir çift başlılık. Türkiye'de şu anda çift başlılığın nasıl bir risk olduğuna yönelik hiç kimse girmiyor. Topu başka yerlerde çevirip duruyorlar. Çift başlılık yarın Türkiye'de yönetim krizine dönüşürse bu ülke bununla nasıl baş edecek? Bizim 16 Nisan'da bu çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var" dedi.

Savunma sanayisinde yerli üretim oranının yüzde 25'ten yüzde 60'a yükseldiğini, hedefin yüzde 80 oranında yerli üretim olduğunu ifade eden Bakan Işık şöyle konuştu:

"Savunma sanayinde son 14 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 60'a çıkarmayı başarmış bir ülke. Sadece nicelik artışı değil, aynı zamanda bir nitelik anlayışını da yakaladığımızı belirtmek isterim. Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına savunma sanayisinde ulaşmak. Bugün çok şükür çok önemli silahlarımızı artık tüm parçalarıyla yerli üretir hale geldik ama Türkiye gibi bir ülkeye bu geldiğimiz noktada durmak yakışmaz." Bakan Işık hükümetlerin hızlı değişmesinin Türkiye'nin gelişimine engel olduğunu söyleyerek, "Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 63'üncü Milli Savunma Bakanıyım. Binali Yıldırım'ın hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci hükümeti. Her bir hükümete 1,5 yıl düşmüyor. ABD'nin ilk başkanlık seçimi 240 yıl önce olmuş. ABD'nin kuruluşunun 240'ıncı yılı. 240 yıllık tarihlerinde şu anda sayın Trump 45'inci Amerikan Başkanı. Bir tarafta 93 yılda 65'inci hükümet, bir tarafta da 240 yılda 45'inci Amerikan başkanı. Türkiye'nin neden bu kadar sıkıntı çektiğinin aslında sebeplerinden biri de burada aramak lazım."