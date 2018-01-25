Milli savunmanın muhteşem zaferi
Afrin Harekatı’na milli silahlar damgasını vurdu. En son teknolojiye sahip yüzde 100 yerli silahlar başarılı performansları ile göz doldururken düşmana da gözdağı verdi.
Türkiye sınırındaki terör örgütlerinin temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz damgasını vurdu. Atak helikopterleri, insansız ve silahlı hava araçları, fırtına obüsleri, hassas güdümlü ve akıllı füzeler, cirit füzeleri gibi yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen silahlar terör örgütü yuvalarını adeta yerle bir etti.
MÜKEMMEL İSABET ORANLARI
Devletin ‘savunmada yerli üretim’ stratejisi kapsamında yıllardır üretimi yapılan ürünler, Zeytin Dalı Harekatı’nda kendilerini gösterme imkanı da buldu. Son teknoloji ile geliştirilen silahlarımız yüzde 95’leri bulan isabet oranları Afrin’de düşmana gözdağı verirken, dünya sahnesinde de başarılı performansları ile göz doldurdu. Bu kapsamda 6 gün içinde 214 hedef imha edilirken, 260’tan fazla terörist de öldürüldü.
Hala Predator bekliyorduk
BAYRAKTAR SİHA
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının kilit silahlarından biri, şüphesiz milli Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçlarıydı (SİHA) ve yerli üretim olmasaydı bugün hala ABD'den 'Predator' bekliyor olacaktık. SİHA sahibi olmadığımız içinde anlık istihbarat ve anında imha ile terörist grupları etkisiz hale getirilemeyecek, operasyonda yeterli destek alamayan piyade birliklerindeki şehit sayısı da artacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce TÜBİTAK ödül töreninde yaptığı konuşmada ABD Senatosunun bir türlü onaylamadığı SİHA'larla ilgili "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" demişti.
15 SİHA DEVREDE
Türkiye, daha önce terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı aldığında o noktaya ya hava harekatı düzenliyor ya da kara birlikleri gönderiyordu. Ancak çoğu zaman istihbarat veya müdahalede zaman engeli çıkıyordu. TERÖR örgütü PKK ile mücadele için 2008 yılında ABD'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper isteyen Türkiye, parasını ödemeye hazır olduğu halde bu silahları hala alamadı. ABD'nin vermediği SİHA'ların açığı, yerli ve milli Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA'larla kapatıldı. 2017 sonu itibariyle TSK envanterine giren silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38'e çıktı. 26'sı TSK'da 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Bayraktar TB2'lerden 15'inin de silahlı operasyon kabiliyetine sahip. Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip ve 100 kg yük taşıyabilen Bayraktar TB2, gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor ve sınıfının en iyi özelliklerine sahip.
MİLLİ SİHA, MİLLİ MÜHİMMAT İLE VURDU
2016 ve 2017'de binlerce teröristin etkisiz hale getirilmesini sağlayan Bayraktar, ilk kez yurtdışında Zeytin Dalı harekatında kullanıldı. Yerli İHA ve SİHA'yı üreten Baykar, yakında toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton ve 1.5 ton yük taşıyabilecek, daha yüksek irtifaya çıkıp daha sessiz uçacak yeni bir araç üzerinde de çalışıyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları yerli ve milli olan Roketsan ürünü 22.5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor. Bayraktar ayrıca, hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor ve hedeflerin yok edilmesinde önemli rol oynuyor.
YÜKSEK KABİLİYETİ HIZLI ATEŞ İMKANI
CNRA
Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Cerablus’tan sonra T-122 Sakarya ÇNRA’lar, ikinci kez kullanıldı. Yüksek ateş gücü olarak nitelendirilen çok namlulu roketatarlar, ihtiyaç duyulduğunda düşman ateş destek vasıtaları, komuta merkezleri, kıta toplulukları, hava savunma sistemleri, liman ve hava üstleri gibi hedefleri vurabiliyor. Bu silahların en önemli özelliği yüksek harekete kabiliyeti ve ateş hızına sahip olması. Sakarya ÇNRA’lar, 40 roketi 80 saniyede fırlatarak 3-40 kilometre arasındaki düşmanın yüksek öncelikli hedeflerini etkisiz hale getirebiliyor. Roketsan’ın üretimi olan T-122 ÇNRA gece ve gündüz her türlü arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine görmeyerek manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.
DÜŞMANI KÖR EDEN ‘KORAL’
KORAL
Türk mühendislerin TSK için ürettiği ‘KORAL’ Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (Kara SOJ) sistemi Suriye sınırına konuşlandırarak harekata destek oluyor. 100 kilometre çaplı bir alanda bütün radar, uçak, tank ve helikopterleri körleştiren KORAL, Zeytin Dalı harekatının ardından sınıra yerleştirilmesi operasyon için büyük önem taşıyor.
MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76
MPT-76
Milli imkanlarla tasarlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe ortamında, gece-gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilen MPT-76, tüfekleri Afrin’de terör noktalarını hedef alan Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk özel kuvvetler askerlerimizce de kullanılıyor. Farklı 42 NATO standardı kapsamında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek unvanını kazanan MPT-76’da geçen yıl seri üretim başladı.
YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ
T-129 ATAK
T-129 ATAK helikopteri ve üzerine entegre cirit füzeleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk kez görev yaptı. Teknolojik alt yapısı Aselsan, üretimi ise TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen T 129 ATAK helikopterleri gerçekleştirdiği operasyonları yüzde 100 başarı ile tamamladı. TSK envanterinde 12 adet bulunan T-129 ATAK helikopterinin sayısı yılsonuna kadar 59’a çıkarılacak. ATAK yüksek manevra kabiliyeti ve entegre edilebilir silah donanım yapısıyla kendi sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. T129 ATAK helikopterinin zamanla daha da geliştirilerek TSK’da yer alan ‘Cobra’ların yerini alması planlanıyor.
Mehmetçiği mayından koruyor
KİRPİ
Uzun zamandır TSK envanterinde yer alan Kirpi, Fırat Kalkanı Harekatı’nda da yer almıştı. Mayına karşı korumalı araç, sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile bu harekatta da göz doldurdu. Bağımsız süspansiyonlu 4x4 Kirpi, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camları, şok emici koltukları, V-şeklindeki özel tasarım karın altı yapısı, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özellikleri bulunuyor.
SINIFININ EN İYİSİ
CİRİT FÜZESİ
T-129 ATAK üzerine entegre edilen yine Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ise, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak dikkat çekiyor. Sadece duran hedefleri değil hareketli hedefleri de tahrip edebilen sistem çeşitli araçlara entegre edilebiliyor. Roketsan tarafından üretilen Cirit, helikopter, İHA, kara aracı, sabit platform, hafif saldırı uçağı ve deniz platformu gibi birçok alana entegre edilerek kullanılabiliyor.
25 KM UZAĞI NOKTA ATIŞI VURUYOR
(HGK-1)
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve geçen yıl TSK envanterine alınan milli bomba Hassas Güdümlü Kit’ler (HGK-1) düşmana verdiği tahribat dozu ile yabancı rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Zorlu hava şartlarında bile 6.3 metre gibi muhteşem bir sapma oranı ile hedefine başarıyla ulaşan HGK-1’ler akıllandırılmış yapısı ile hedefi anında bulabiliyor. Uçağın 40 bin irtifada bıraktığı HGK-1’ler 25 kilometre uzaktaki düşmanı yok edebiliyor.
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