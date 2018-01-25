Milli savunmanın muhteşem zaferi

Türkiye sınırındaki terör örgütlerinin temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz damgasını vurdu. Atak helikopterleri, insansız ve silahlı hava araçları, fırtına obüsleri, hassas güdümlü ve akıllı füzeler, cirit füzeleri gibi yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen silahlar terör örgütü yuvalarını adeta yerle bir etti.

MÜKEMMEL İSABET ORANLARI

Devletin ‘savunmada yerli üretim’ stratejisi kapsamında yıllardır üretimi yapılan ürünler, Zeytin Dalı Harekatı’nda kendilerini gösterme imkanı da buldu. Son teknoloji ile geliştirilen silahlarımız yüzde 95’leri bulan isabet oranları Afrin’de düşmana gözdağı verirken, dünya sahnesinde de başarılı performansları ile göz doldurdu. Bu kapsamda 6 gün içinde 214 hedef imha edilirken, 260’tan fazla terörist de öldürüldü.

Hala Predator bekliyorduk

BAYRAKTAR SİHA Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatının kilit silahlarından biri, şüphesiz milli Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Araçlarıydı (SİHA) ve yerli üretim olmasaydı bugün hala ABD'den 'Predator' bekliyor olacaktık. SİHA sahibi olmadığımız içinde anlık istihbarat ve anında imha ile terörist grupları etkisiz hale getirilemeyecek, operasyonda yeterli destek alamayan piyade birliklerindeki şehit sayısı da artacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce TÜBİTAK ödül töreninde yaptığı konuşmada ABD Senatosunun bir türlü onaylamadığı SİHA'larla ilgili "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" demişti. 15 SİHA DEVREDE Türkiye, daha önce terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı aldığında o noktaya ya hava harekatı düzenliyor ya da kara birlikleri gönderiyordu. Ancak çoğu zaman istihbarat veya müdahalede zaman engeli çıkıyordu. TERÖR örgütü PKK ile mücadele için 2008 yılında ABD'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper isteyen Türkiye, parasını ödemeye hazır olduğu halde bu silahları hala alamadı. ABD'nin vermediği SİHA'ların açığı, yerli ve milli Baykar tarafından üretilen İHA ve SİHA'larla kapatıldı. 2017 sonu itibariyle TSK envanterine giren silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38'e çıktı. 26'sı TSK'da 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı da Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Bayraktar TB2'lerden 15'inin de silahlı operasyon kabiliyetine sahip. Havada kalma süresi 27 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip ve 100 kg yük taşıyabilen Bayraktar TB2, gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor ve sınıfının en iyi özelliklerine sahip. MİLLİ SİHA, MİLLİ MÜHİMMAT İLE VURDU 2016 ve 2017'de binlerce teröristin etkisiz hale getirilmesini sağlayan Bayraktar, ilk kez yurtdışında Zeytin Dalı harekatında kullanıldı. Yerli İHA ve SİHA'yı üreten Baykar, yakında toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton ve 1.5 ton yük taşıyabilecek, daha yüksek irtifaya çıkıp daha sessiz uçacak yeni bir araç üzerinde de çalışıyor. Bayraktar TB2 SİHA'ları yerli ve milli olan Roketsan ürünü 22.5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor. Bayraktar ayrıca, hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor ve hedeflerin yok edilmesinde önemli rol oynuyor.