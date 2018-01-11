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Milli tank Altay; Orta Doğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı'na çok talep olduğunu Orta Doğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satacaklarını söyledi.

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Canikli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette milli ve yerli ürünlerle ilgili bilgi verdi. Altay Tankı'nın ihalesinin yapıldığını, değerlendirme sürecinde oldukları belirten Canikli, " Teklifler verildi. Şu anda değerlendirilmesi yapılıyor. Birçok kriter var. Objektif kriterler bunlar. O çerçevede en uygun teklifi kim vermişse o alacak. Öyle herhangi bir kişinin, grubun dışlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar zaten açık yapılıyor" dedi.
 
SERİ ÜRETİM EN GEÇ 2020'DE
 
Canikli Altay tankının tamamının milli ve yerli olacağını 2019 yılının sonu yada 2020'nin başında seri üretime geçeceklerini ifade etti. Bütün yerli ve milli ürünlerin yurtdışına pazarlamasını yaptıklarını belirten Canikli, "Bütün savunma ürünlerinin büyük bölümü sipariş üzerine yapılır. Biz gittiğimiz ülkelerde onun pazarlama çalışmalarını yapıyoruz. Ciddi de bir talep var. Hem Fırtına obüsümüze, hem Altay Tankı'mıza, hem de diğerlerine" diye konuştu.
 
Altay Tankı'nın motoru için ayrı bir çalışma yürüttüklerini belirten Canikli, "Motorun ihalesi ayrı yapılacak fakat ürün tek parça. Tümüyle yerli hale getirmek için tek sorun motor. Diğer komponentlerle ilgili bir sıkıntı yok" dedi. (Kaynak: Sabah)

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