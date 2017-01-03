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Milli tanksavara yeni özellik

Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS tanksavar füzeye yeni bir özellik eklendi.

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Son yıllarda dünyanın dikkatini çekecek bir atağa kalkan milli savunma sanayi yeni başarılara imza etmeye devam ediyor. Türk savunma sanayii devlerinden Roketsan tarafından üretilen OMTAS tanksavar füze sistemi üzerinde güncelleme ve geliştirme çalşmaları sürüyor.
  
Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili olan OMTAS, 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip. OMTAS'ın, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliği bulunuyor.
 
Kara birlikleri için ciddi bir öneme sahip silaha, bir özellik daha eklendi. Savunma Bakanlı'ğının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada OMTAS'a eklenilen yeni özellik hakkında şu bilgiye yer verildi:
 
Zırhlı hedeflere karşı kullanılan orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS, araçlara entegre edilerek mobil olarak da kullanılabilecek

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