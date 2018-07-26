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Milli traktör patatesin vatanında işbaşı yaptı

Uzun yıllar çeşitli traktör markalarının bayiliğini başarı ile yürüten Mehmet Şimşeker, çocukluğunda hayal edip çizdiği traktörü üretmeyi başardı.

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Şimşeker, Türkiye’nin ilk yerli traktörünü patatesin anavatanı Niğde’de çiftçilere tanıttı. Çiftçiler patates tarlalarına uygun olarak tasarlanan traktörlerin işlerini kolaylaştıracağını belirtti. Traktör üretmenin çocukluğundan beri hayali olduğunu söyleyen Şimşeker, “Doğuştan Allah vergisi bir çizim yeteneğim var. Küçükken kamyon ve traktör resimleri çizerdim ve marka kısımlarına ‘Mehmet Şimşeker’ yazardım. Sonra bunu üretmeye karar verdim ve adını da çocukluğumda hayal ettiğim gibi Türkçe koydum. Bizden sonraki nesillerin ‘Bizim Türkler de traktör üretmiş’ demesini istedik. Motor haricinde adımız, firmamız, sermayemiz, bütün parçalarımız tamamen yerli. Motor üzerinde de projelerimiz devam ediyor” dedi. 

UYGUN FİYATLARLA

Üretimini yaptıkları traktörün çiftçilerin isteklerine uygun olduğunu belirten Şimşeker, traktörün avantajlarını şöyle sıraladı:  “Normalde 50-60 beygirli traktörlerde 50-100-150 saat yağ değişimi vardır ama bizim traktörümüz de 500 saatte bir servise gidecek ve bu da çiftçimize büyük kârı olacak. 2 yıllık garanti sürecinde ve 4 bin lira civarında yağ bakımından kar elde edecek. Kendine göre kıyaslarsanız traktörümüz fiyatları diğer markalara göre çok uygun.”

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