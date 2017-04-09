TFX'in 2023'te havalanabilmesi için altyapı çalışmaları başladı

Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralamak için harekete geçti. Bu kapsamda Hükümet, ilk milli savaş uçağı olacak TF-X'in 2023'te havada olabilmesi için altyapı yatırımlarının startını verdi. Bu amaçla havacılık sanayinin geliştirilmesine yönelik olarak sertifikasyon, test ve diğer altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 'Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi' çalışmaları başlatıldı. Türkiye'yi havacılık endüstrisinde dünya markası haline getirmeyi hedefleyen hükümet, bu alanda yapacağı altyapı yatırımlarına başladı. Geliştirilen test ve mükemmeliyet merkezi projesi kapsamında havacılık sanayiinin mevcut altyapı, kabiliyet ve kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akşam Gazetesi'nden Miray Çimen yazdı...

ULUSLARARASI REKABET

Ayrıca uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikte ve kalitede ürünlerin imal edilmesi amacıyla sektörün ihtiyaç duyduğu test merkezleri, laboratuvarlar ve rüzgar tünelleri inşa edilmesi hedefleniyor. Rüzgar tünelinin içine yerleştirilen gerçek ya da küçültülmüş boyutlardaki parça ve araçların aerodinamik nitelikleri, denetlenebilen koşullar altında denenebilirken, gerekli hızlara göre farklı düzenekler de kullanılacak. Yeni tasarlanacak tünel, parça testlerinde de kullanılabilecek şekilde dizayn edilecek.

TÜBİTAK’la işbirliği yapılacak

Hazırlanacak bu altyapıların işletme modellerini de kapsayan projede Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliği içerisinde çalışacak. Söz konusu projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak, gerekli alt yapıların oluşturulması için de bu süreçten sonra harekete geçilecek.

F-16'ların yerini alıp, F-35'lerin açığını kapatacak

Hükümet test ve mükemmeliyet merkeziyle Milli Muharip Uçak (TF-X) projesi öncesi altyapı yatırımlarını tamamlayacak. 2023 yılından sonra hem F-16 savaş uçaklarının yerini alacak şekilde hem de yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin açığını kapatacak şekilde geliştirilen TF-X'in kavramsal tasarım çalışmaları 2013 yılında tamamlandı. Projenin, ön tasarım aşaması için ise 2016 yılının Ağustos ayında sözleşme imzalandı. 2020 yılında uçağın seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.