Milyoner sayısı 140 bini aştı

Milyoner sayısı yılın ilk 2 ayında 2 bin 138 kişi artarak 141 bin 118’e ulaştı. Şubat sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen yılın sonuna göre milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 682 bin lira olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 440 milyar 21 milyon lirası yerel para cinsi, 419 milyar 366 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 179 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki mevduatı 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURTDIŞI DA ARTTI

BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 12 bin 502’ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 491 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 80 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.