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Milyoner sayısı 6 ayda 16 bin arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381’e yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Milyonerlerin sayısı bu yılın ağustos sonu itibarıyla ise 2016 sonuna kıyasla 16 bin 517 kişi artarak 125 bin 381’e ulaşırken, toplam mevduatları da 767 milyar 721 milyon lira oldu.

Moskova Borsası’nda Türk Lirası dönemi

MoskovA Borsası’nda Türk Lirası işlem görmeye başlayacak. Moskova Borsası, 2018 yılında Türk Lirası/Rus Rublesi ve Japon Yeni/Rus Rublesi paritelerini işleme açmayı planlıyor. Moskova Borsası yöneticilerinden Dmitry Piskulov’un yaptığı açıklamaya göre, Japon Yen/Ruble paritesinin 2018’in ilk çeyreğinde, TL/Ruble paritesinin ise 2018 ortalarında işleme yapılabilir hale gelecek. Piskulov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle piyasanın Türk Lirası/Ruble paritesinin işleme açılmasına talep gösterdiğini ifade etti. Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils de ödemelerde Türk Lirası’nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini vermişti.

 

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