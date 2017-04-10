Milyonlarca çalışan yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'ne geçti

Hazine, personele 'faizli, faizsiz fon' seçeneğinin sunulması gerektiğini bildirdi. BES'e ilişkin soruları 32 başlıkta yanıtlayan Hazine Müsteşarlığı, şunları kaydetti:

İşveren, çalışanları adına bir emekli şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Şirket seçerken hizmet kalitesi, kesinti, diğer hususları göz önünde bulundurmak durumundadır.

İşveren sisteme giriş sırasında çalışanın fon tercihini almalı. Tercihte bulunmayan çalışanları için işveren tercih yapabilir. Bu tercihler şirketle yapılacak sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine de bildirilebilir.

İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine aktarmakla sorumludur. Maaş ödemelerini kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi kullanarak yapan kamu kurumları, aynı sistemi kullanarak katkı payı ödemelerini yapacak.

6 DEFA DEĞİŞİM

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında mevzuatta belirlenen oranın üzerinde katkı payı kesilmesini talep edebilecek. Takvim'in haberine göre, otomatik katılım kapsamında işverene ek fayda ya da promosyon uygulaması yapılamayacak.

İşverenler emeklilik şirketini Hazine tarafından belirlenen esaslar kapsamında değiştirebilir.

Çalışanlar BES'te yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilecek.