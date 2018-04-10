Milyonlarca emekli, ek ödemede artış için alınacak karara kilitlendi

Her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alan emekliler, artış için gözünü Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'na çevirdi. Vergi iadesinin yerini alan ek ödemede oranların düşük kaldığını belirten emekliler, artış konusunun masaya yatırılmasını istiyor. Eğer bakanlıklardan vize çıkarsa, emeklilerin ek ödemesinde 2 kata varan artış yaşanacak.



Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşı bin lira olan emekli, yüzde 5 oran üzerinden aylık 50 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkarsa 80, yüzde 9'a çıkarsa 90 liraya yükselecek. Halen maaşı 2 bin lira olan emekli de 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9'a çıkarsa 180 liraya yükselecek. Maaşı 3 bin lira olana aylık 120 lira ek ödeme verilirken, oran yüzde 8'e çıkarsa 240, yüzde 9'a çıkarsa 270 lira ödenmeye başlanacak.



ESNAFA GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA



TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak, son kez geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı" ifadesini kullandı.



Palandöken, şunları kaydetti:



"4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydıyla esnaf olarak faaliyette bulunup Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnaf ve sanatkarımız, sigorta başlangıç tarihi olarak oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını bekliyor. Esnaf ise sicile kayıt yaptırdığı tarihin sigortalılık başlangıç tarihi olarak sayılmasını istiyor." dedi.

(Takvim)