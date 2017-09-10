SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Ocak'ta yapılacak zam ile kesinleşecek

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak zammı için meraklı bekleyiş içerisinde. Ocak'ta 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış oranıyla ilgili veriler de ortaya çıkmaya başladı. Son açıklanan enflasyona göre yapılan hesaplarda zam oranı yüzde 4.52'yi buluyor. Merkez Bankası beklentilerine göre de iki ayrı zam oranı belirlendi. Zam oranı; Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 2.65, beklenti anketlerine göre yüzde 3.37, 2017 enflasyonunun Ağustos'taki gibi yıllık yüzde 10.68 olması halinde ise yüzde 4.52 olacak. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 4 bin 240 lira seviyesinde.

ÖDEMELER YÜKSELİYOR

Takvim'in haberine göre Ocak zammı oranının yüzde 4.52 olması halinde, bu maaş 191 lira artışla 4 bin 431 liraya yükselecek. Yani emekli maaşlarında 191 liraya varan artış gerçekleşecek. Bu formüle göre; en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 260 liradan bin 316 liraya, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 6 liradan bin 51 liraya yükselecek. En düşük SSK emeklisi aylığı ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 485 liradan bin 552 liraya, 2000-2008 yılları arası emekli olanlarda bin 165 liradan bin 217 liraya, 2017'de emekli olanlarda 885 liradan 925 liraya ulaşacak.

FARK OLUŞABİLİR

2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.52 çıkarsa, memurlara ve memur emeklilerine fark da olacak. Bu durumda Ocak'ta, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aştığı için maaşlara yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 0.52'lik enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece bütün emekliler Ocak'ta aynı zammı almış olacak..