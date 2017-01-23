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Büyükanneye verilecek torun maaşı Mart'ta

Torun bakan büyükannelere maaş projesi, Mart’ta uygulamaya geçiyor. En geç Eylül’de de projenin yaygınlaştırılması için düğmeye basılacak.

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Milyonları heyecanlandıran büyükannelere maaş projesi için geri sayım başladı. Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Bu hafta imzaların atılması ve projenin tanıtımının yapılması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre; Şubat'ta, pilot uygulamanın yapılacağı İstanbul ve Bursa'da talepler toplanacak. Ardından bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Sponsorlu pilot uygulama başladıktan en geç 6 ay sonra bir değerlendirme yapılacak ve sonuca göre ilgili bakanlıklarla masaya yatırılarak uygulamanın yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına karar verilecek. Yani proje başarılı olursa, en geç Eylül'de yaygınlaştırılacak. Takvim'in haberine göre, doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek. Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak.
 
YAŞ SINIRI OLACAK
 
Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Proje, 0-3 yaş arası çocukların bakımı için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaş sınırı konulması bekleniyor. Ayrıca suistimallerin önlenmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi düşünülüyor..

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