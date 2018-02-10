Mimarlara TKDK çağrısı

Toplantı açılışında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, bütün yapıların uygulamasına mimari proje ile başlandığını belirtirken, "Tarımsal binalar ve kırsaldaki turizm tesislerinin doğru projelendirilmesi, ilgili kurululardan mali destek alabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda üyelerimizi TKDK destekleri ve uygulama konusunda bilgilendiriyoruz" dedi.

PROJELERİ BEKLİYORUZ

Mimarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun,

"TKDK olarak tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 3 sektörde ve 16 başlıkta çok farklı alanlarda desteklerimiz var. Bu desteklerden faydalananların inşaat işi olduğunda haliyle mimari proje hazırlığı da gerekiyor" diye konuştu. TKDK kaynaklarını daha çok yatırımcıya ulaştırmak istediklerini de sözlerine ekleyen Berksun, 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD 2'nin 3. başvuru çağrısına çıkıldığını, bu kapsamda hazırlanacak projeleri beklediklerini sözlerine ekledi. Toplantıda daha sonra TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü Proje Birim Amiri Muhammet Akbayrak tarafından TKDK destekleri ile kırsal alanda yapılacak yatırımların mimari projeleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili sunum yapıldı.